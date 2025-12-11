María Corina Machado adelanta eventual viaje a nuestro país tras encuentro con Magdalena Piñera: "Pronto nos veremos en Chile"

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, se reunió en Oslo con Magdalena Piñera, hija del fallecido expresidente Sebastián Piñera y prometió una eventual visita a Chile.

A la ceremonia llegó Magdalena Piñera por invitación directa de la opositora al regimen de Nicolás Maduro.

Recién este jueves ambas pudieron encontrarse, según quedó registrado en un vídeo donde Machado confirmó su intención de viajar a nuestro país.

“Yo sé que pronto nos veremos en Chile”, comentó, a lo que Magdalena Piñera replicó: “Te estamos invitando a Chile cuando tú quieras y ojalá sea el primer lugar al que puedas ir”.

Machado arribó a la capital de Noruega tras un viaje complejo desde Venezuela, donde se mantiene en la clandestinidad. Su llegada estuvo rodeada de incertidumbre, con la suspensión de una rueda de prensa prevista para el martes y la imposibilidad de asistir inicialmente a la ceremonia del Nobel.

Ya instalada en la ciudad, apareció de madrugada en el balcón del Grand Hotel de Oslo para saludar a decenas de venezolanos, cantando el himno nacional con la mano en el pecho. Fue su primera aparición pública desde enero.

Durante su comparecencia de este jueves, evitó detallar las circunstancias de su salida de Venezuela, aunque agradeció a quienes hicieron posible su traslado: “A todos los hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que hoy esté aquí. Fue una experiencia, pero mereció la pena”.

