Marco Enríquez-Ominami viaja a Perú y España para recoger experiencias y fortalecer sus propuestas en materia de seguridad

El candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, viajó a Perú y España para recoger experiencias y fortalecer sus propuestas en materia de seguridad.

El exparlamentario inició su gira en Lima, donde dialogó con Gino Costa, exministro del Interior y arquitecto de la reforma policial en el gobierno de Alejandro Toledo; Rómulo Pizarro, reconocido zar antidrogas; Luis Vizcarra, exdirector de operaciones de la Policía Nacional del Perú; y Eduardo Haro, exjefe de la Comisión Nacional de Lucha contra las Drogas.

Posteriormente, en Madrid, el cineasta se reunió con Francisco Pardo Piqueras, director de la Policía Nacional de España, con quien abordó temas como la formación universitaria de las policías, la cooperación regional a través de Ameripol, el combate al cibercrimen y la modernización tecnológica de las fuerzas de seguridad.

El líder progresista destacó que la seguridad no puede entenderse solo desde la represión, sino que requiere prevención, inteligencia y rehabilitación.

Entre sus propuestas inspiradas en estas experiencias figuran jueces anónimos en causas de narcotráfico y la masificación de botones de pánico para dar mayor seguridad a los chilenos.

El abanderado presidencial ya adelantó que la semana del 22 de septiembre presentará oficialmente su plan en materia de seguridad, el cual recogerá parte de las experiencias y aprendizajes obtenidos durante esta gira por Perú y España.

IMÁGENES:

(Imágenes: @marcoporchile)

