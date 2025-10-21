Marco Enríquez-Ominami tras culminar caso SQM: "Esperaré con tranquilidad la decisión del tribunal"

El candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami (ME-O) se refirió la mañana de este martes, a la salida del Centro de Justicia, al cierre del juicio oral en su contra por el caso SQM, a 24 horas del veredicto que se dará a conocer mañana miércoles a las 11:00 horas, en el Tercer Tribunal Oral Penal de Santiago.

“Después de 11 años, no hay nada más que decir. Esperaré con tranquilidad la decisión del tribunal, como un ciudadano más que se somete a las reglas”, afirmó visiblemente emocionado.

ME-O destacó el impacto personal y político que ha tenido el proceso. “Como proyecto político, como familia, como ciudadano, cuando te quitan el derecho a votar, el derecho a elegir, con tu total convicción de inocencia, son 11 años. He esperado 11 años para este momento”, señaló.

Consultado sobre cómo afectó su carrera presidencial, dijo que los juicios sucesivos dificultaron competir por la confianza de los chilenos: “Es casi imposible competir cuando tienes encima juicios y acusaciones, pero siempre que hubo un tercero imparcial, fui declarado inocente. Confío en que mañana se repetirá lo mismo”.

El candidato presidencial también hizo hincapié en la dimensión emocional de este momento. “Es uno de los momentos más importantes de mi vida familiar, de mi vida política, de mi vida como hombre decente y honesto… imagínense ciudadanos, ciudadanas, esperar 11 años por este momento”, recordó, señalando que comenzó este proceso a los 41 años y ahora tiene 52.

El veredicto final del caso SQM será leído mañana miércoles a las 11:00 horas, poniendo fin a un proceso que ha durado más de una década, abarcando 13 causas y dos juicios penales orales, y que ha marcado gran parte de la vida pública y política de Enríquez-Ominami.

