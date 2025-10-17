Marco Enríquez-Ominami reitera postura a favor de la legalización del aborto hasta las 14 semanas y la eutanasia

El candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, reiteró su postura a favor de la legalización del aborto hasta las 14 semanas y manifestó su respaldo a la eutanasia como parte del derecho a decidir.

En entrevista con El Tipógrafo, el abanderado dijo “yo no conozco a una mujer que disfrute un aborto. Es una cicatriz, un dolor, pero no puede ser delito”.

El exparlamentario recordó haber presentado el primer proyecto sobre interrupción voluntaria del embarazo en el país. En ese sentido, criticó el artículo 341 del Código Penal, que penaliza a las mujeres y profesionales de la salud que interrumpen un embarazo fuera de las tres causales.

“Ese artículo fue escrito hace más de 150 años para castigar la infidelidad femenina, no para proteger la vida. Es una norma moralista, anticuada y profundamente machista”, indicó, añadiendo que “el debate debe dejar de ser moral y pasar a ser sanitario”.

Enríquez-Ominami sostuvo que “el Estado no puede gastar recursos en encarcelar a una mujer por decidir sobre su cuerpo. Es mucho más sensato invertir en educación sexual, prevención y acompañamiento médico”.

Respecto de la eutanasia, el candidato defendió su aprobación como parte de las libertades personales. “Estoy a favor de la eutanasia, del derecho a morir dignamente. Soy católico, pero creo en la ciencia y en la libertad individual”, precisó.

Y mencionó que impulsará una legislación que establezca protocolos claros para garantizar que la decisión sea voluntaria y supervisada por profesionales de la salud.

“No quiero un país donde el Estado se meta en la cama de las personas ni en el final de sus vidas. Quiero un país donde cada ciudadano pueda decidir con libertad y responsabilidad”, expresó.

Por otro lado, ME-O afirmó que su franja electoral busca “mostrar una alternativa progresista, moderna y humanista”, centrada en la libertad, la igualdad y el respeto a la diversidad.

