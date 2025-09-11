Marco Enríquez-Ominami reconoció que su campaña "viene de atrás", pero mostró optimismo en crear un "nuevo ciclo" en Chile

Marco Enríquez-Ominami reconoció que su campaña "viene de atrás", pero mostró optimismo en crear un "nuevo ciclo con no más mentiras".

En su mensaje final en el debate presidencial, el exparlamentario mencionó que "soy optimista porque creo en la fuerza de nuestro pueblo, nuestra gente. Soy optimista porque creo que la fuerza de Chile es un nuevo ciclo. Ahora un nuevo ciclo con no más mentiras", inició.

"Que las fronteras que nos dibujan ellos son las del pasado. Son las fronteras que nos bloquearon de un modelo económico que se agotó. A fines de septiembre convoco y le doy una cita a ustedes. Anunciaré mi programa de gobierno, nuestros equipos".

"Sé que recién empieza la campaña para mí, sé que vengo de atrás, sé también que muchos de ustedes ven con poco interés esta campaña presidencial que recién comienza. Chile se agotó en su modelo, Chile se agotó también con ellos. Son una fuerza agotada, ya no tienen respuesta. Lo que les ofrecen es básicamente menos de lo mismo", complementó.

Finalmente, planteó que "yo estoy convencido que en el ingreso, que en la pobreza, que en todas ellas se requiere proteger y transformar, y transformar para la lucidez para la lucidez de un nuevo Chile, la lucidez de un nuevo modelo económico completamente más justo que lo que han administrado con torpeza y mala fe muchos de ustedes".

