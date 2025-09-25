El candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami lanzó oficialmente su plan económico, un plan serio y financiado que busca reactivar la inversión, crear más de 1,2 millones de empleos y devolver estabilidad a las familias chilenas.

“El modelo económico chileno está agotado: tenemos menos Estado, menos clase media y más desigualdad. Es hora de un cambio de rumbo con un Estado estratega que impulse el crecimiento y un mercado dinámico que innove”, señaló Enríquez-Ominami.

Diagnóstico: una economía estancada

El programa identifica problemas críticos que frenan el desarrollo del país:

Más de US$ 80 mil millones en proyectos detenidos por incertidumbre regulatoria.

Crisis fiscal : el Fondo de Estabilización Económica y Social tiene apenas US$ 3.800 millones.

Competitividad en caída : Chile pasó del puesto 24 al 44 en los últimos 10 años.

Endeudamiento de la clase media , que paga deudas para sobrevivir y no para emprender.

Déficit en innovación : Chile invierte solo 0,4% del PIB en I+D, contra el 2,7% del promedio OCDE.

Tres pilares del plan económico de MEO

1. Agenda pro crecimiento e inversión (2026–2030)

Inversión estratégica de US$ 21 mil millones en trenes, puertos, vivienda y energía limpia.

Creación de más de un millón de empleos verdes y digitales .

Oficina Nacional de Inversiones Productivas (ONIP) : ventanilla única para aprobar proyectos en menos de 18 meses.

Política Industrial Inteligente 2030 para fomentar litio con valor agregado, hidrógeno, acero verde, agroindustria y economía digital.

2. Reforma tributaria verde, progresiva y pro-PYMES

Aumento de la carga tributaria en 3,5 puntos del PIB en 4 años (de 21,9% a 25,4%).

IVA diferenciado: 0% para alimentos y libros, 15% para PYMES y 19% para grandes empresas .

Incentivos tributarios para innovación, transición verde y empleo.

3. Nuevo pacto productivo

Modernizar CODELCO : reinvertir el 30% de sus utilidades y profesionalizar su gestión.

ENAP como actor central de la transición energética y el hidrógeno verde.

BancoEstado como Banco de Desarrollo , con créditos garantizados, apoyo a PYMES y cooperativas.

Un plan financiado y responsable

El costo total del programa equivale a 8,9% del PIB en 4 años (2,2% anual).

Se financiará con:

Reforma tributaria progresiva (+3,5 puntos del PIB).

Alianzas público-privadas que movilizarán US$ 73 mil millones en inversión privada .

“Chile necesita un Estado patriota, inteligente, que cuide a su gente y apueste por la innovación. La gente hoy se endeuda para comer, no para cambiar de auto. Eso tiene que cambiar. La verdad es el cambio”, enfatizó Enríquez-Ominami en el lanzamiento.

Con este programa, MEO busca abrir un nuevo ciclo económico basado en crecimiento inclusivo, empleo digno y justicia social.

