Marco Enríquez-Ominami lamentó haber sido excluido de la primaria oficialista: "Lo que han hecho es un error"

Marco Enríquez-Ominami lamentó haber sido excluido de la primaria presidencial de la centroizquierda, un proceso que según indicó, debería haberse basado en la unidad y el cambio.

El exdiputado afirmó que se priorizó la continuidad y la exclusión, pero aclaró que aunque no le permitieron competir, su "lucha por un Chile mejor no se detiene".

“Pedí competir en primarias de la centroizquierda”, sostuvo en su cuenta de X, para agregar que "hoy se inscribió una primaria solo oficialista. Lamento que esta primaria tenga tanto de continuidad y tan poco de cambio. Sé que nos encontraremos en el camino para debatir el Chile que queremos”, complementó.

Enríquez-Ominami destacó también que la verdadera unidad dentro de la centroizquierda solo se logra cuando se da cabida a las diversas voces y se apuesta por un proyecto que busque un cambio. “Soy de esta familia política, este es mi domicilio. Y cuando se excluye a uno, pierde la familia completa”, subrayó más tarde.

A través de diversas plataformas digitales, invitó a sus seguidores a no rendirse y a perseverar en las transformaciones que Chile necesita, “porque el cambio no se posterga”.

Y a través de un registro audiovisual que publicó en su cuenta oficial de Instagram, expuso que si bien su ideología y visión de Gobierno se alinea al actual bloque oficialista, "no me rendiré y construiré con todos los que quieran, un cambio fuerte, radical, tranquilo, progresista y humanista”.

“Ante las primarias, que se cierran el 30 de abril, pedí entrar, competir lealmente, con una visión, un programa y medidas. No me dejaron, pero hoy les anuncio que nadie está obligado a lo imposible. Hoy dejo de esperar”, indicó.

“Esta familia que cerró la puerta es también mi familia. Y nos volveremos a encontrar en este largo camino”, complementó el exlegislador, quien si bien recordó ser “hombre de izquierda”, cuestionó a sus pares políticos, ya que “lo que han hecho es un error”.

“Sin embargo, el cambio no se posterga, el cambio no se negocia, el cambio se impone finalmente siempre, y en este año de decisiones y de dilemas, no me rendiré y construiré con todos los que quieran, un cambio fuerte, radical, tranquilo, progresista y humanista, que construyamos una respuesta a la extrema derecha, que ahí acecha”, puntualizó.

“Por eso les digo que esto sigue. Esto no termina en este rechazo, porque es un error. No me cierran a mí la puerta, se la cierran a ustedes. A los que queríamos una primaria participativa, transparente, y será todo lo contrario. Tendrá mucha continuidad y poco de cambio”, cerró.

