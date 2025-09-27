Marco Enríquez-Ominami critica a Jara por no presentar programa de gobierno

El candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami (ME-O) aprovechó la presentación de Eduardo Arancibia como su nuevo vocero en deportes y la exposición de sus lineamientos de política deportiva para lanzar críticas a la abanderada oficialista, Jeannette Jara, debido a la ausencia de un programa de gobierno en su campaña.

Al ser consultado por este tema, sostuvo que: “Yo hice un compromiso de no polemizar, pero voy a recoger el guante igual. Yo creo que, de algún modo, un poco, no lo tomen mal, y le pido perdón si cae mal, pero es un poco la gota que rebasa el vaso. Uno no puede presentarse a este gran, gran momento de una elección presidencial sin programa de gobierno”.

Enríquez-Ominami insistió en que “no se puede ir a una elección presidencial sin programa de gobierno. Y es un poco el exceso ya, porque es sin equipos, con partidos que te contradicen, y sin programa de gobierno”.

El exdiputado remarcó que “uno tiene que llegar puntual a las citas democráticas. Y llegar puntual significa, con la ley, el partido, las firmas, y unidad de país. ¿Hacia dónde? Entonces creo que sí, que es un poco la gota que rebasa el vaso. Mi declaración es la declaración de un notario: tomo nota, tomo acta del dato".

Respecto al futuro escenario electoral, ME-O afirmó: “Nosotros hemos planteado en segunda vuelta vamos a convocar a todos los sectores, y esperamos contar con todas las fuerzas vivas para derrotar a la derecha que creo que tiene un proyecto equivocado. Y esperamos que Jeannette Jara nos apoye con muchas fuerzas”.

Más adelante, fue consultado sobre las tensiones en el oficialismo luego de que Jara hablara de la “falta de fraternidad” de dirigentes como Lautaro Carmona y Daniel Jadue. Frente a ello, Enríquez-Ominami advirtió: “También tomamos notas, tomamos actas de que además de que no tiene programa de gobierno, no tiene equipo. Porque lo que parece muy elocuente es que sus propios partidos la... ¿Cómo decirlo bien? La enredan".

Y cerró señalando que “efectivamente no programa de gobierno, no equipo, tomamos notas... Ya sabíamos que había problemas de sus partidos, de que le imponen candidatos que ya no les gustan. Agregó ahora que no hay programa de gobierno”.

“Yo daba por hecho lo otro, porque ya se vio en la prensa, ya es público y notorio de que esa coalición tiene un pequeño problema de convivencia. Estoy convencido que es la gota que la gota que rebasó el vaso es la falta de programa”, concluyó.

PURANOTICIA