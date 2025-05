Marco Enríquez-Ominami aseguró que reunirá las firmas para ser candidato presidencial: "Yo estoy dispuesto a dar la pelea"

Este lunes, el exdiputado, Marco Enríquez-Ominami, conifrmó que reunirá las firmas correspondientes para competir en las próximas elecciones presidenciales del mes de noviembre.

Esta sería la quinta vez que confirmaría una carrera presidencial.

Y fue a través de sus redes sociales, que el exdiputado, confirmó que tratará de reunir las más de 35 mil firmas para así competir en las elecciones presidenciales del próximo 16 de noviembre.

"No me dejaron entrar a la primaria. No me respaldan las cúpulas, pero tengo algo más fuerte: tu rabia, tu esperanza, tu voz. Apoya mi derecho a competir y a representarte", sentenció Enríquez-Ominami en su cuenta de X.

"Por las pensiones, por los sueldos, por las injusticias y abusos. Voy si tú vas conmigo. Yo estoy dispuesto a dar la pelea. Decide tú si debo ser candidato, patrocina mi candidatura en patrocinantes.servel.cl", agregó el aspirante a La Moneda.