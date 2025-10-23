Marco Enríquez-Ominami anuncia acciones tras caso SQM: "Mi calvario no me lo devuelve nadie"

El candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami (ME-O) anunció que tomará acciones tras ser exculpado de todos los cargos en el marco del caso SQM, después de un proceso judicial que se extendió por 11 años.

En entrevista con Cooperativa, Enríquez-Ominami señaló que buscará mecanismos para que "ningún chileno padezca lo que yo viví".

"Anuncio que esto tendrá consecuencias, por el bien de los chilenos. Mi calvario no me lo devuelve nadie. La tortura, nadie. Buscaremos la fórmula y lo haré a partir de hoy, como candidato y también como sujeto de derecho en estado de inocencia ratificada en dos juicios penales orales, que ningún compatriota padezca lo que yo viví. No sé si un ser humano puede soportar lo que yo viví", sostuvo.

El candidato afirmó que el veredicto fue "contundente" y, citando a la propia jueza, apuntó a la "incongruencia", el "desorden procesal" y la violación al derecho a ser juzgado en un tiempo razonable. "No encontraron nada porque no había nada", indicó.

ME-O acusó que 28 persecutores, abogados de Impuestos Internos (SII) y del Consejo de Defensa del Estado (CDE) se dedicaron a "construir causas" en su contra. "La condena era el plazo. El truco de los fiscales era tenerme en este caso 11 años proscrito", aseguró.

Además, criticó que fue el único líder político de todas las campañas investigadas en el caso SQM al que el SII le interpuso una querella, lo que, a su juicio, evidencia una "arbitrariedad y sesgo" por parte de los servicios públicos con la intención de destruir su carrera.

