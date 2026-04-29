Marcha estudiantil en el centro de Santiago terminó con enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros

Este miércoles se realizó una marcha estudiantil por distintos puntos del centro de Santiago. Durante la jornada, se registraron enfrentamientos entre Carabineros y los manifestantes.

El objetivo principal de esta convocatoria fue manifestar el rechazo frente a las medidas impulsadas por el Gobierno de José Antonio Kast.

La dinámica de la manifestación comenzó con la congregación de los alumnos en el sector de Los Héroes. Desde ese punto, la columna avanzó en dirección al oriente a través de la Alameda, lo que derivó en múltiples interrupciones en el flujo vehicular de la principal arteria capitalina.

Cerca del mediodía, la plataforma Transporte Informa comunicó alteraciones en la circulación de Avenida Providencia en dirección al poniente. Según detallaron, el tránsito fue "desviado en Av. Salvador al sur, debido a grupo de estudiantes que se desplazan desde diferentes puntos hacia sector Los Héroes. Prefiera alternativa alejado de ese sector".

Para contener la situación, se desplegaron en la zona funcionarios pertenecientes a la unidad de Control de Orden Público (COP) de Carabineros. Los uniformados procedieron a disolver a la multitud utilizando vehículos lanza gases y carros lanza agua.

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