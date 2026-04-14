Marcel responde a acusaciones de ministro Quiroz sobre incumplimiento de metas fiscales y dice que "no es equivalente a un Estado quebrado"

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, compareció este martes en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y respondió a las críticas formuladas por el actual titular de la cartera, Jorge Quiroz, respecto del estado en que el Gobierno recibió las finanzas públicas.

El foco de la citación apuntaba a contrastar los datos revelados por el actual secretario de Estado, quien justificó la inviabilidad de mantener operativo el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) frente al alza de las bencinas, argumentando que la caja fiscal fue entregada con solo US$46 millones.

Frente a este escenario, el exministro respaldó la posición de la administración anterior. Al respecto, sostuvo que una revisión completa del período 2022-2025 entrega una conclusión distinta a la presentada por el Ejecutivo.

Al iniciar su exposición, el economista comenzó refutando las acusaciones que apuntaban a que el mandato del expresidente Gabriel Boric se propuso las metas fiscales "más deficitarias de la historia", y que las incumplió en tres de cuatro años.

Según sostuvo, esa lectura omite el desempeño de 2022, año en que hubo un sobrecumplimiento de 3,5 puntos del PIB respecto de la meta estructural. Asimismo, advirtió que para 2025 se considera una meta anterior al decreto de política fiscal vigente.

Para rebatir las críticas, Marcel fue categórico: "El gobierno anterior no se puso las metas más deficitarias de la historia. En segundo lugar, el sobrecumplimiento de la meta de balance estructural del 2022 y el virtual cumplimiento del 2023 compensan los incumplimientos del 2024 y 2025".

Al observar el cuatrienio completo, el exsecretario de Estado añadió que la suma de las desviaciones "ya no es menos 3,9% del producto, sino más 0,1%".

Sobre este mismo punto, agregó a su defensa que "la combinación de todos estos elementos hizo que en el cuatrienio se superara el desempeño fiscal del gobierno previo e hizo que Chile mantuviera una posición favorable en la comparación internacional".

En materia de deuda, las cifras expuestas por Marcel indicaron que el déficit efectivo promedio del período 2022-2025 fue de 1,7% del PIB. Este indicador se posiciona por debajo del 4,8% registrado en el segundo gobierno de Sebastián Piñera y del 2,4% del segundo mandato de Michelle Bachelet.

Asimismo, afirmó que el aumento de la deuda bruta en los últimos cuatro años fue de 5,2 puntos del PIB, menor al de administraciones previas. Además, señaló que "no hay nada anormal en el comportamiento de los activos fiscales que empeorara la visión sobre el período".

En esa línea, precisó que entre 2022 y 2025 se transfirieron US$2.248 millones desde el FEES al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), por lo que parte de la caída del primero respondió a reasignaciones entre fondos soberanos y no a liquidaciones netas.

Incluso, indicó que la suma de ambos fondos aumentó en US$4.274 millones durante el período.

Respecto a los compromisos pendientes, dijo: "Los casos observados de postergación de pago, deudas flotantes, corresponden a situaciones más bien excepcionales que a una generalidad de casos".

Resumiendo su gestión, el exministro señaló que "por supuesto que quienes tuvimos responsabilidad en este período hubiéramos querido mostrar avances más contundentes al término de este ciclo. Fuimos los primeros en lamentar los incumplimientos de la meta estructural en 2024 y 2025, pero eso no es equivalente a una crisis fiscal, no es equivalente a un Estado quebrado".

Finalmente, dijo que "el nuevo gobierno merece apoyo en su esfuerzo por profundizar la consolidación fiscal".

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