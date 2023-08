Marcel por dichos del presidente de la CPC sobre Jackson: "Es un tema que no corresponde a un liderazgo gremial"

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a las declaraciones del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, quien solicitó la intervención del presidente Gabriel Boric tras la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de acuerdo para que considere pedir la renuncia del ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson.

En conversación con radio Universo, Mewes señaló que "aquí tenemos un Presidente que tiene que tomar esto con la mayor firmeza, porque nos guste o no, esto le está pasando a él en su gobierno, y él tiene que liderar todas las conversaciones con todo el mundo político para ver cómo salimos de acá".

"Muchas veces habrá que hacer los sacrificios que correspondan, pero claramente es él el que tiene que liderar el país, es él el que tiene la responsabilidad de sacarnos de donde estamos. Porque de lo contrario, la verdad es que vamos a seguir en un tira y afloja político que no nos ayuda", planteó el líder del gran empresariado.

Tras estas declaraciones, Marcel manifestó que "respecto de las referencias a la situación del ministro Jackson, la verdad es que yo no recuerdo en mis años que he seguido en la política, no recuerdo a un dirigente empresarial que se pronuncie respecto de la decisión de mantener o no un ministro en el gabinete".

"Yo creo que vivimos en un país con régimen presidencial, donde es el presidente quien decide sus equipos de colaboradores, y, por lo tanto, me parece que es un tema que no corresponde a un liderazgo gremial", sentenció el secretario de Estado.

