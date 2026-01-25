Mara Sedini promete una vocería de unidad en el gobierno de José Antonio Kast

Mara Sedini, futura vocera de gobierno del próximo mandato de José Antonio Kast, abordó cómo enfrentará su rol comunicacional. En entrevista con La Tercera, aseguró que su prioridad será un estilo cercano y con visión social, destacando su intención de estar permanentemente en terreno.

Sedini explicó que su vocería irá en línea con los desafíos de los ministerios, buscando transmitir el trabajo del Ejecutivo de forma directa. “Quiero ser una vocera con una visión social, cercana y muy en terreno”, señaló, agregando que el presidente Kast también tendría una agenda muy enfocada en la calle y el contacto con la gente.

Respecto a su pasado en el programa “Sin Filtros”, la futura ministra afirmó que no le genera un peso político, sino aprendizaje. “Nada de mi pasado me pesa. Todo me aporta”, dijo, defendiendo que el espacio fue una escuela en un momento crítico del país, donde su tono fue “duro y firme” frente a lo que calificó como ataques a la institucionalidad.

Consultada por la relación con la oposición, Sedini aseguró que el gobierno entrante buscará un enfoque de unidad, invitando transversalmente a colaborar en las urgencias nacionales. Además, expresó confianza en que habrá parlamentarios y líderes opositores que respaldarán iniciativas de “sentido común”.

Finalmente, la futura vocera se refirió al estallido social de 2019, afirmando que ese periodo dejó temor e incertidumbre en muchas personas. “La insurrección de octubre del 2019 le quebró el alma a mucha gente”, señaló, remarcando que su motivación es aportar a un Chile donde las personas no vivan con miedo y los conflictos se resuelvan democráticamente.

