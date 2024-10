Manuel Monsalve renuncia a la Subsecretaría del Interior tras denuncia en su contra por abuso sexual

Desde el Palacio de La Moneda, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, renunció a su cargo tras conocerse la denuncia por abuso sexual presentada en su contra.

La ahora exautoridad partió diciendo que "En primer lugar, quiero informar que he presentado mi renuncia al Presidente de la República. Lo he hecho porque se ha presentado una denuncia en mi contra y tengo que garantizar el normal funcionamiento del Gobierno".

Añadió que "en el ejercicio de mi cargo como subsecretario de Interior tengo una relación directa y cotidiana con el Ministerio Público, con la Policía de Investigaciones y con Carabineros de Chile. Y en el marco de esta investigación tengo que garantizar la autonomía de las instituciones para llevarla a cabo. Y creo que eso es incompatible con el ejercicio de mi cargo. Por lo cual, quiero reiterar, he presentado mi renuncia a partir de ahora al presidente de la República".

Sostuvo en segundo lugar que "he sido informado durante el transcurso de esta semana de que existe una denuncia en mi contra. Denuncia de la cual aún no conozco los detalles".

"Y quiero, respecto a esa denuncia, reafirmar que tengo la absoluta convicción de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito. Por lo cual, en el marco de la investigación demostraré mi inocencia. Y eso requiere también que yo me dedique a esa tarea por el efecto personal y familiar que una denuncia de esta naturaleza tiene", complementó.

Monsalve cerró diciendo que "cualquier otro aspecto respecto a esta materia en situación de que, a partir de ahora, dejo de ser su secretario del Interior, por supuesto hablaré fuera de La Moneda".

La denuncia por abuso sexual fue ingresada el pasado 14 de octubre ante la Fiscalía Centro Norte. Fue el fiscal Xavier Armendáriz quien quedó a cargo de la indagatoria, la que calificó de estar "en desarrollo".

"Esa investigación existe y está a mi cargo", aseguró el persecutor, complementando que la denuncia "se trata de una investigación que está en curso con diligencias ya cumplidas y otras que están en curso".

Según consigna El Líbero, la denunciante acudió al Servicio Médico Legal para constatar lesiones junto a Cecilia Frei, jefa de la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

