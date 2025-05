Manuel Monsalve reitera su inocencia tras abandonar Capitán Yáber y afirma que han sido "meses dolorosos"

Tras cerca de seis meses, Manuel Monsalve salió del Anexo Penitenciario Capitán Yáber, luego de que la Corte Suprema acogiera el recurso de amparo presentado por su defensa y sustituyera la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario total.

A su salida, el exsubsecretario del Interio habló con la prensa y señaló que: "Quiero reiterar aquí lo que he dicho desde el principio. Por supuesto que hay denuncias, y las denuncias tienen que ser investigadas. Pero quiero volver a sostener lo que he dicho desde el principio. Respecto a los delitos que se me disputan, quiero reiterar mi inocencia y mi disposición. Por eso está mi defensa aquí, ya que la inocencia y la culpabilidad de una persona debe resolverse en los tribunales de justicia".

También reiteró que "yo mantengo lo que he dicho desde el principio de mi inocencia, y sostengo que esa inocencia debe demostrarse en los tribunales de justicia", agregó.

"Los seis meses, creo que todos lo deben entender, son meses dolorosos, son meses complejos. Dolorosos para mi entorno, para mi familia, seguramente para mucha gente", complementó.

"Por supuesto, estar en prisión también es difícil. Más allá de la discusión pública, ya sea estar privado de libertad, estar incomunicado, es una situación, por supuesto, difícil", indicó.

Luego, agradeció el trabajo de Gendarmería, señalando, eso sí, que “estar en prisión, estar incomunicado, no es privilegio para nadie”.

Sobre la resolución de la Corte Suprema, mencionó que "quiero valorar el recurso de amparo. El recurso de amparo no es un privilegio. El recurso de amparo es un derecho de cualquier ciudadano. Está establecido en la Constitución y en las leyes. Y quiero agradecer el trabajo de la Defensoría Penal Pública y de los abogados".

Por último, cerró diciendo que "el poder encontrarme con mi familia es mi principal prioridad ahora. El resto tendrá que verse en las sedes que corresponden en los tribunales de justicia".

IMÁGENES:

PURANOTICIA