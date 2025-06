Manuel Monsalve presenta recurso de protección contra el Gobierno y la contralora para anular sumario en su contra

Manuel Monsalve ingresó un recurso de protección en contra del Gobierno y la contralora general de la república, Dorothy Pérez, por el sumario en su contra.

En la acción constitucional, el exsubsecretario del Interior establece ciertas dudas respecto a que el sumario se realizara antes de su renuncia el 17 de octubre del año pasado, apunta a que hubo actuares “ilegales y arbitrarios” que “carecen de una adecuada motivación, y se adoptaron estando cursada mi renuncia”.

La exautoridad argumenta que todo esto “se traduce en actuaciones de una comisión especial, incumpliendo las exigencias de una investigación y procedimiento racionales y justos, lo que como se verá, amenaza, lesiona y vulnera el legítimo ejercicio de las garantías de la que soy titular”.

Asimismo, asegura que se está vulnerando su derecho a igualdad ante la ley, su derecho a defensa y a no ser juzgado por comisiones especiales.

“Atendido que he sido objeto de múltiples imputaciones por eventual responsabilidad administrativa, no obstante, la expiración de mis funciones en el cargo, habiéndose adoptado de facto la decisión de promoverla, sin conocimiento alguno de los hechos por parte de la funcionaria que aparece suscribiendo la resolución, sin que me fuera notificada, y una nueva instrucción por la Contraloría, estando aceptada y cursada mi renuncia, es por eso que se han quebrantado los derechos señalados”, señala.

La exautoridad también menciona que se enteró de la indagatoria administrativa en su contra, cuando se encontraba cumpliendo prisión preventiva en Capitán Yáber.

“En el mes de marzo de 2025, encontrándome recluido en el anexo Capitán Yáber, se me solicita declarar en este sumario, cuya existencia desconocía, empero, solo con fecha 9 de junio de los corrientes, he sido notificado personalmente en mi domicilio de la ciudad de Viña del Mar -atendido que me encuentro sometido a la medida cautelar señalada-, de la formulación de siete cargos en mi contra por mi presunta responsabilidad administrativa”, detalló.

En la acción apunta a que “al haberse cursado mi renuncia el mismo día en que aparece tramitado el acto administrativo que dio origen al sumario (pese a tener antedatado el día 16 de octubre de 2024), significa que el sumario administrativo carecería de competencia material, siendo la tramitación la propia de una comisión especial”.

Junto con ello, afirma que el sumario de Contraloría se abrió cuando él ya no era funcionario público.

“El inicio del sumario por parte de la Contraloría corresponde a un acto administrativo nuevo y no una continuidad -pese a la narrativa de la Resolución Exenta-, ya que no existe dependencia jerárquica entre el Ministerio del interior y la Contraloría, y este último organismo resolvió en el marco de su autonomía el inicio de un sumario, lo cual queda claro en la resolución 2077 del 23 de octubre”, alega.

Con todo, Monsalve pide a los tribunales pronunciarse y declarar ilegal todo lo obrado estos meses en sede de la Contraloría.

PURANOTICIA