Manuel Monsalve llega a Ñuñoa para reunirse con sus abogados: "Tengo derecho a defensa"

El exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, viajó la mañana de este lunes desde Viña del Mar a la región Metropolitana para reunirse con sus abogados. Lo hizo conduciendo su vehículo particular en compañía de otra persona.

"Tengo una reunión con los abogados, hay una investigación en curso, tengo derecho a defensa", señaló la exautoridad al llegar a la casa de uno de sus defensores en la comuna de Ñuñoa.

El viernes pasado en la Ciudad Jardín, en su primera aparición pública tras la denuncia por violación, señaló que "mi silencio obedece al respeto del debido proceso".

"He vuelto a insistir en que los hechos no me he podido referir. No porque los quiera aludir, no porque no quiera contactar. Es porque hay una investigación declarada secreta por una institución del Estado que está investigando", explicó.

Monsalve también subrayó que ya ha respondido a las acusaciones, reiterando que no se referirá a los hechos debido a que forman parte de una investigación que se mantiene en secreto: "Ya he contestado y he dicho que no me refería a los hechos porque están en el marco de investigación declarada secreta".

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte investiga a Monsalve por una denuncia de violación que habría ocurrido durante la noche del 21 al 22 de septiembre pasado.

PURANOTICIA