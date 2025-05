Manuel Monsalve cumplirá arresto domiciliario en su departamento en Viña del Mar: llegó al edificio entre gritos e insultos

En horas de la tarde de este lunes, el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, llegó hasta su departamento en la ciudad de Viña del Mar, donde cumplirá su arresto domiciliario total, luego que la Corte Suprema acogiera el recurso de amparo presentado por su defensa para revertir la prisión preventiva.

De esta manera, la ex autoridad cumplirá en un domicilio cercano a la avenida Agua Santa la medida cautelar ratificada por el máximo tribunal. Se trata del mismo en el que fue detenido en noviembre pasado, tras la denuncia de una subalterna por abuso sexual y violación, supuestamente ocurridos en septiembre en el Hotel Panamericano.

La exautoridad llegó al departamento 12, de la torre B, acompañado de su esposa e hija. Su presencia generó rechazo entre los vecinos del condominio, quienes le gritaron consignas como "violador" o "ándate violador", entre otros.

Tras permanecer 181 días privado de libertad en el anexo Capitán Yáber, Monsalve se refirió brevemente a su situación al abandonar dicho recinto penitenciario. “Estar en prisión e incomunicado no es privilegio para nadie, pero desde el principio he dicho que estoy disponible para enfrentar los procesos judiciales que corresponden y reitero lo que he dicho desde el comienzo: por supuesto, aquí hay una denuncia y las denuncias tienen que ser investigadas y quiero volver a sostener lo que he dicho respecto a los delitos que se me imputan, quiero reiterar mi inocencia. Por eso está mi defensa aquí. La inocencia y culpabilidad de una persona deben resolverse en los tribunales de justicia”, dijo.

“Yo mantengo mi inocencia y esa inocencia debe demostrarse en la justicia. Quiero valorar el recurso de amparo. El recurso de amparo no es un privilegio, es un derecho de cualquier ciudadano, que está establecido en la Constitución y las leyes, y quiero agradecer el trabajo de la Defensoría Penal Pública”, reiteró el exsubsecretario del Interior.

