Mantienen alerta ambiental en la región Metropolitana por altos índices de concentración de material particulado

La Delegación Presidencial decretó una nueva alerta ambiental en la región Metropolitana, decisión que fue tomada como respuesta a los altos índices de concentración de material particulado que se registran actualmente, sumado a los pronósticos de condiciones adversas de ventilación para la cuenca de Santiago.

Este domingo ya se había constatado la primera alerta ambiental fundamentada en estas mismas causas. Según los datos proporcionados por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el pronóstico para este lunes 11 de mayo indica la presencia de una circulación ciclónica en superficie acompañada de una dorsal en altura, escenario que traerá consigo temperaturas extremas que oscilarán entre los 4º y los 27ºC.

Frente a este escenario de elevados índices de contaminación, las autoridades metropolitanas emitieron un llamado a la ciudadanía para acatar estrictamente las disposiciones establecidas durante este episodio. Asimismo, instaron a la población a evaluar su estado de salud antes de salir de sus hogares o al momento de planificar cualquier tipo de actividad física.

Un énfasis particular se puso en la prohibición absoluta de encender calefactores a leña y cualquier otro derivado de la madera en toda la extensión de la Región Metropolitana, quedando exceptuado únicamente el uso de pellets. El cumplimiento de esta normativa estará bajo la estricta fiscalización de la Seremi de Salud de la RM, trabajando de manera coordinada con Carabineros y los distintos municipios.

En cuanto a las quemas agrícolas, es importante destacar que estas se encuentran prohibidas en toda la RM desde el 1 de marzo y hasta el 31 de octubre. Para garantizar el respeto de esta restricción en toda la región, las labores de control serán ejecutadas por la Seremi de Agricultura, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

En el ámbito del transporte, la restricción vehicular se mantiene vigente para los automóviles con sello verde cuyas patentes terminen en los dígitos 8 y 9. Por su parte, la limitación de circulación para los vehículos que no poseen sello verde se amplía a las placas finalizadas en 6, 7, 8 y 9.

La supervisión de esta normativa de tránsito será llevada a cabo mediante un trabajo conjunto entre Carabineros y la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes. A este despliegue se sumará el monitoreo a través de la Red de Cámaras de Televigilancia que se encuentra operativa en toda la región.

La prohibición de circular rige ininterrumpidamente desde las 7:30 de la mañana hasta las 21:00 horas. Quienes sean sorprendidos infringiendo esta disposición se exponen a recibir una multa que varía entre 1 y 1,5 UTM, montos que al valor actual se traducen en sanciones económicas que van desde los $70.588 hasta los $105.882.

PURANOTICIA