Manouchehri emplaza a Kast y Republicanos a dejar de "encubrir" a Araya tras vinculación en el caso "Muñeca Bielorrusa"

El diputado Daniel Manouchehri (PS) defendió la denuncia que ingresó junto a su colega Daniela Cicardini y que toma como base un registro de llamadas telefónicas interceptadas por el OS7 de Carabineros al conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, donde se menciona la entrega de $1,7 millones al diputado republicano Cristián Araya.

“Se deja en evidencia que hay un pago de dinero al señor Cristián Araya, pero que además el señor Cristian Araya está involucrado en una operación para poder difamarnos tanto a mí como a la diputada Cicardini“, señaló el parlamentario en entrevista con El Mostrador.

Y agregó que “yo creo que son situaciones bastante escandalosas porque de lo que hablan primero son de operaciones reales para poder difamar a aquellos que enfrentan a la corrupción".

“Aquí hubo una operación real que además quedó de manifiesto en otro audio del mismo Yáber con otro notario, en donde efectivamente se buscó y se ha buscado constantemente el poder desprestigiarnos, el poder difamarnos en un trabajo que se parece mucho al trabajo de la mafia, porque aquí lo que hay son el intento de buscar y recopilar antecedentes”, aseguró.

Manouchehri además se refirió a la respuesta del parlamentario republicano: “Lo que hablamos acá son de antecedentes que han salido a la luz pública a propósito de una filtración que hay de una escucha telefónica que es captada por el OS7 Carabineros, en donde evidentemente lo que se señala es que el señor Araya habría recibido este pago”.

“Nosotros creemos que esto se debe investigar y se debe dejar de encubrir por parte del Partido Republicano y del propio José Antonio Kast”, añadió y aseguró que “la actitud de ellos lo que refleja es un encubrimiento que yo no sé si es por un tema electoral o es porque ellos sabían algo más”.

En la misma línea, el diputado señaló que “cuando el Partido Republicano se adelanta a la investigación y hace una defensa corporativa, cuando el propio José Antonio Kast dice que estos son ataques de campaña, lo que nosotros vemos es un encubrimiento a una situación que podría revestir características delictivas”.

