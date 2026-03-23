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Mañana más fría del año en la RM: mínima llegó a 5,5 °C a las 8:00 horas en zona urbana

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La jornada de este lunes comenzó con la temperatura más baja registrada en lo que va del año en la Región Metropolitana, mientras que en Quinta Normal los termómetros marcaron 6,5 °C minutos más tarde.

Mañana más fría del año en la RM: mínima llegó a 5,5 °C a las 8:00 horas en zona urbana
Lunes 23 de marzo de 2026 10:53
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La mañana más fría del año en a zona urbana de la Región Metropolitana se registró hoy a las 8:00 horas en la estación meteorológica, que marcó 5,5º C. En tanto, a las 8:05 horas, la estación meteorológica de Quinta Normal registró 6,5º C.

Esta semana, según Meteored, hoy se inició una condición climática dominada por altas presiones que favorecerá la estabilidad, cielos mayormente despejados y ausencia de precipitaciones en gran parte del territorio, con temperaturas mínimas no tan bajas como la registrada hoy, más en torno a los 8ºC y máxima de unos 25ºC.

Según Meteored, este escenario se extenderá al menos entre este lunes y jueves 26 de marzo, abarcando desde la región de Valparaíso hasta el Biobío, incluyendo sectores interiores y costeros. Sin embargo, aunque el sol será protagonista, las temperaturas comienzan a evidenciar el avance del otoño, con máximas más moderadas y mínimas cada vez más bajas.

El factor clave de esta semana será el fortalecimiento del anticiclón del Pacífico Sur, el cual se posicionará frente a la zona central, bloqueando el avance de nuevos sistemas frontales. Esta configuración favorecerá una atmósfera estable, con escasa nubosidad y predominio de cielos despejados en ciudades como Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca.

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