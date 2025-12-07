Mañalich: “Sin los inmigrantes calificados estaríamos en un problema serio”

El exministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió a la migración en Chile y aseguró que, en su “inmensa mayoría”, los inmigrantes han sido una contribución al país. En entrevista con Radio Bío Bío, destacó el impacto positivo de profesionales extranjeros en el sistema de salud y en el desarrollo nacional.

Según Mañalich, alrededor del 20 % de los médicos que ejercen en Chile son extranjeros, provenientes principalmente de Colombia y Venezuela, y cumplen con todos los requisitos legales y profesionales. “Sin estos inmigrantes calificados, enfrentaríamos un problema serio de mayor pobreza”, afirmó.

El exministro añadió que la migración debe gestionarse de manera responsable, diferenciando entre inmigración legal y actividades delictivas. Advirtió que el aumento global de la industria del narcotráfico representa un riesgo para Chile, debido a la posible llegada de capitales y operadores ilícitos a través de la frontera.

“Más que generalizar sobre los inmigrantes, hay que separar claramente la paja del trigo”, enfatizó, haciendo un llamado a la regulación y control de la inmigración legal, así como al fortalecimiento de la persecución del delito.

