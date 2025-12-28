Delincuente muere baleado luego de asalto frustrado a policía de la PDI

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) abatió a un delincuente luego de ser víctima de un intento de robo de su vehículo en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana. El hecho se registró durante la noche del viernes y es investigado por el Ministerio Público.

Según los antecedentes preliminares, el incidente ocurrió alrededor de las 21:35 horas, cuando el efectivo policial regresaba desde su unidad de trabajo e ingresaba a su domicilio. En ese momento, fue abordado por tres sujetos que intentaron sustraer su automóvil.

El fiscal Patricio Rojas explicó que el funcionario “fue abordado al interior de su vehículo por parte de tres sujetos, repeliendo con su armamento de servicio esta agresión armada”. En medio del enfrentamiento, uno de los individuos recibió un impacto balístico que le causó la muerte en el lugar.

El fallecido correspondía a un sujeto de 21 años, quien mantenía dos condenas previas por el delito de receptación de vehículo y se encontraba cumpliendo una de ellas al momento del hecho. En el sitio del suceso se incautó armamento, el cual está siendo analizado por el Laboratorio de Criminalística de la PDI para determinar su origen y aptitud de disparo.

Desde la Fiscalía señalaron que, de acuerdo con los antecedentes recopilados hasta ahora, el funcionario policial habría actuado de manera proporcional al ataque recibido. No obstante, el fiscal Rojas precisó que todos los antecedentes serán esclarecidos en el marco de la investigación para determinar eventuales responsabilidades.

PURANOTICIA