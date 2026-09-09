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Mallas y rejas de seguridad serán obligatorias en balcones donde vivan menores de 12 años

Mallas y rejas de seguridad serán obligatorias en balcones donde vivan menores de 12 años

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El proyecto que modifica la Ley de Copropiedad Inmobiliaria quedó a un paso de convertirse en ley y establece que estas medidas dejen de ser voluntarias en edificios de altura.

Mallas y rejas de seguridad serán obligatorias en balcones donde vivan menores de 12 años
Miércoles 9 de septiembre de 2026 07:57
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