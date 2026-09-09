Mallas y rejas de seguridad serán obligatorias en balcones donde vivan menores de 12 años

El Senado aprobó el proyecto de ley que establece la obligatoriedad de contar con sistemas de protección como mallas o rejas de seguridad en departamentos ubicados en edificios de altura donde residan menores de 12 años, y quedó a un paso de ser promulgado como ley.

La iniciativa, impulsada tras los trágicos accidentes de dos menores, busca modificar la Ley de Copropiedad Inmobiliaria para reemplazar el carácter facultativo de estas medidas por una exigencia legal.

El presidente de la comisión de Vivienda, senador Fidel Espinoza, destacó que "nos abocamos y comprometimos con el país de sacar adelante este proyecto que hoy se ha aprobado en su trámite final en la comisión como en la Sala de manera unánime. Queda solo un trámite en la Cámara de Diputados para su promulgación. Le pedimos al Presidente de la República que lo pueda promulgar esta misma semana, antes de Fiestas Patrias".

Por su parte, la senadora e integrante de la misma instancia, Loreto Carvajal, enfatizó que "había un compromiso país de proteger vidas y resguardar a nuestros menores. Los accidentes no nos podían dejar indiferentes y el compromiso hoy día se ha cumplido", afirmó, destacando que el Senado logró reducir de 36 a 24 meses el plazo fijado para que los propietarios y comunidades se adecúen a la normativa.

Con el respaldo alcanzado en el Senado, la iniciativa enfrenta este miércoles su última revisión en la Cámara de Diputados, quedando a un paso de transformarse en ley de la República.

PURANOTICIA