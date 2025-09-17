Mall Plaza Vespucio suspende servicio de seguridad y estudia acciones legales tras muerte de hombre

La cadena Mallplaza informó a través de una declaración pública que suspendió el servicio de seguridad de la empresa Securitas Chile en Mallplaza Vespucio y que evalúa acciones legales, tras la muerte de un hombre que fue reducido por guardias del centro comercial.

En el comunicado, la empresa asegura que han intentado “distintas vías para mantener contacto con la familia afectada”. Y que a ellos, según Mallplaza, se les ofreció “contención, apoyo psicológico y asesoría legal”.

“Mientras dure el proceso de investigación, hemos decidido suspender el actual servicio de seguridad entregado en Mallplaza Vespucio”, indica el escrito.

En el escrito se afirma, además, que están “estudiando las acciones legales” contra quienes resulten responsables de este fatal caso. Junto con lo anterior, manifestaron su intención de colaborar con la investigación en curso.

El de este miércoles es el tercer comunicado que ha emitido Mall Plaza tras el fallecimiento de R.M.S.C., de 27 años, quien sufrió una desregulación al interior del mall en La Florida, producto de la esquizofrenia que padecía, lo que derivó en incidentes con agresiones a otras personas y que, según la Fiscalía Oriente, llevó a la intervención de los guardias que intentaron reducirlo.

El 15 de septiembre, día de los hechos, la empresa emitió un primer comunicado. En él señalaron que el personal de seguridad contaba con “estrictos protocolos” y que actuaba de “forma preventiva”. Esto mientras “se coordina la intervención de las entidades facultadas”.

En primera instancia, se descartó el “uso excesivo de fuerza” y que se haya actuado “fuera de los protocolos autorizados”, versión que cambió en los siguientes comunicados.

El servicio de seguridad suspendido, Securitas Chile, también manifestó “solidaridad” y “empatía” con la familia afectada. Asimismo, se puso a disposición de las autoridades para colaborar con “toda la información y antecedentes necesarios para el esclarecimiento de los hechos”.

Según la familia, el Servicio Médico Legal les informó que la causa de muerte fue por estrangulamiento, provocado al parecer en la maniobra para reducir a la víctima.

