Mall chino en Renca sufre millonario turbazo: cuando desconocidos escaparon, vecinos del sector continuaron con el saqueo

Un mall chino de la comuna de Renca, Región Metropolitana, sufrió un turbazo la noche del jueves por parte de desconocidos que escaparon con mercadería avaluada en $20 millones. En el sector no se registraban incidentes por el "11" al momento del asalto.

El saqueo ocurrió alrededor de las 23 horas en el local ubicado en av. Condell, hasta donde llegaron desconocidos a bordo de una camioneta, quienes ingresaron violentamente al mall y amenazaron a dos comerciantes chinos que dormían en el lugar.

Luego de darse a la fuga, otro grupo de desconocidos -al parecer sujetos del sector- aprovechó que las rejas y cortinas quedaron abiertas y siguieron saqueando el local, hasta la llegada de carabineros para controlar la situación.

Según datos preliminares, el avalúo del robo sería de al menos $20 millones. La fiscalía dispuso que las primeras indagatorias por el hecho estén a cargo de Carabineros.

