Maite Orsini reaparece en el Congreso tras más de dos meses de ausencia y descarta renunciar al Frente Amplio

Durante este lunes reasumió sus labores parlamentarias la diputada Maite Orsini, quien estuvo alejada de la actividad legislativa durante más de dos meses debido situaciones de salud, las que justificó mediante licencias médicas que renovó en más de una ocasión para justificar su ausencia.

"Hoy retomo mi actividad parlamentaria tras un periodo de licencia médica dada una situación delicada de salud que tuve que atender", dijo la parlamentaria en su primer encuentro con los y las periodistas.

"Aunque ese proceso de cuidado y de tratamiento aún no termina, me siento en condiciones de retomar mi actividad parlamentaria, que es mi trabajo y que me apasiona y con el que tengo un compromiso que reafirmo", agregó la legisladora, cuya continuidad en el Frente Amplio está siendo evaluada por una instancia disciplinaria de la colectividad.

Lo anterior, debido a sus actuaciones en el marco de la investigación que se sigue contra su expareja, Jorge Valdivia, quien enfrenta cargos por dos delitos de violación.

"Si bien estos últimos meses han sido difíciles, las explicaciones pertinentes las tengo que dar este miércoles ante el tribunal supremo de mi partido y espero que mi actuar sea juzgado con justicia y objetividad", complementó, descartando también renunciar a la colectividad.

Finalmente, descartar dar un paso al costado del Frente Amplio. “Renunciar a mi partido, jamás”, dijo, para agregar que tiene la expectativa de que su actuar “sea juzgado con objetividad y justicia”.

