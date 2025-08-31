Magdalena Piñera se cuadra por completo con Evelyn Matthei en medio de tensiones en Chile Vamos

En un momento marcado por divisiones internas en la derecha y respaldos crecientes hacia José Antonio Kast, Magdalena Piñera Morel, hija mayor del fallecido expresidente Sebastián Piñera, decidió dar una señal clara de apoyo a Evelyn Matthei. Para este lunes tiene previsto un encuentro con la candidata y excolaboradores de su padre, con el objetivo de reforzar la unidad y evitar fugas de votos en Chile Vamos.

El gesto se produce tras la decisión de figuras como el exsubsecretario del Interior Jorge Atton, el exsubsecretario de Agricultura Álvaro Cruzat, el exsubsecretario de Medio Ambiente Ricardo Irarrázabal y el exministro Rodrigo Álvarez, quienes manifestaron públicamente su adhesión a Kast.

Desde Demócratas, la senadora Ximena Rincón valoró la reunión y aseguró que simboliza la postura que habría tenido el exmandatario: “Si el expresidente Piñera estuviese vivo, respaldaría plenamente a Matthei y sería su ‘jefe de campaña’”.

La familia Piñera Morel ya había mostrado su compromiso con la abanderada de Chile Vamos no solo con apoyo político, sino también con aportes económicos que ascienden a $24 millones destinados a la campaña.

PURANOTICIA