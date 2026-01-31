Magdalena Piñera: “Mi papá era un extranjero en la derecha”

A casi dos años del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, su hija mayor, Magdalena Piñera, entregó una mirada personal y política sobre el legado de su padre, abordando su rol dentro de la centroderecha y su relación con el actual escenario político.

En conversación con Revista Sábado, Magdalena afirmó que su padre siempre se sintió incómodo dentro de los márgenes tradicionales del sector, llegando a definirse como un “extranjero en la derecha”. Según explicó, esto se debía a su visión más liberal y social de la política.

La hija del exmandatario recordó que Piñera defendía una sociedad basada en “justicia social y libertad”, una idea que quedó plasmada en textos escritos durante los años 80. Allí, el exjefe de Estado reflexionaba sobre cómo generar oportunidades reales para que todos pudieran desarrollar sus proyectos de vida.

A juicio de Magdalena, esa mirada lo alejaba de posiciones más rígidas dentro del sector. “Tenía esa cosa más liberal. Él creía en la libertad con solidaridad”, señaló, destacando que su padre entendía la política como una convivencia social y no como un individualismo absoluto.

Esa capacidad de moverse fuera del “reducto” tradicional, explicó, fue clave para su liderazgo, permitiéndole convertirse en el primer presidente de centroderecha desde la recuperación de la democracia. Además, enfatizó que sin vocación de mayoría y capacidad de acuerdos, ningún proyecto político logra ejecutarse.

En esa misma línea, relató que tras la primera vuelta presidencial conversó con José Antonio Kast, a quien le transmitió la importancia de la amistad cívica, el diálogo y la capacidad de ceder. Según dijo, existe una crítica de que algunos sectores “no se mueven de sus ideas”, lo que dificulta gobernar.

Finalmente, Magdalena Piñera reveló que su padre habló en privado muchas veces con el Presidente Gabriel Boric, y aseguró que el Mandatario con el tiempo comprendió la complejidad de gobernar y terminó valorando a Piñera como un estadista que siempre puso a Chile por delante. Además, llamó a moderar el pesimismo, señalando que pese a los problemas de seguridad y narcotráfico, Chile es mejor de lo que muchos creen.

