Matan a balazos a ciudadano venezolano en turbazo en Lampa: madre de la víctima resultó herida

Un ciudadano venezolano de 33 años fue asesinado de dos balazos, mientras que su madre de 58 resultó herida en una mano por impacto de proyectil, en medio de un violento turbazo al domicilio de las víctimas, registrado hoy en la madrugada en la comuna de Lampa de la Región Metropolitana.

De acuerdo a los antecedentes policiales, el crimen ocurrió alrededor de las 2 horas de este viernes en un inmueble de la toma Las Malvinas, hasta donde llegaron sujetos armados que exigieron la entrega de joyas y dinero. Ante la resistencia de las víctimas, les dispararon y huyeron del lugar.

El hombre murió en el mismo lugar producto de dos impactos en el abdomen, mientras que la mujer fue trasladada al Hospital San José por una herida en una mano. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte dejó la investigación a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI.

Sobre lo ocurrido, el fiscal Felipe Olivari informó que "un grupo de 4 a 5 sujetos encapuchados ingresan a un domicilio, rompiendo un vidrio y premunidos de armas de fuego. Comienzan a exigir la entrega de especies, de dinero, joyas, e intimidan a las personas, a los residentes de ese domicilio".

Añadió que se trata de un robo con homicidio, "que es uno de los delitos que tiene una de las penas más altas de la legislación chilena, y por lo tanto estamos realizando todas las diligencias para efectos de poder efectivamente determinar la identidad de los autores y ojalá poder detenerlos".

PURANOTICIA