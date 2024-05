Madre de conscripto Franco Vargas pide nueva autopsia e investigación por muerte de su hijo

Romy Vargas, madre de Franco Vargas, un joven fallecido en circunstancias aún no esclarecidas mientras cumplía servicio militar, ha solicitado una nueva autopsia sin intervención de la Fiscalía Militar, tras la difusión de un informe que atribuye la muerte de su hijo a una "falla al miocardio".

En entrevista con Chilevisión, Vargas denunció maltrato previo a la muerte de su hijo, con testimonios de otros reclutas que señalan negligencia y abuso en el Ejército. Según relató, su hijo habría pedido ayuda antes de fallecer, recibiendo duras palabras de parte de un superior.

“Ellos tienen que pagar por el daño que le hicieron a todos los niños. Yo no fui la única afectada. Yo perdí a mi hijo, pero hay madres que van a tener que lidiar con enfermedades para toda la vida: el niño que se tiene que dializar, el que probablemente tenga amputación, los intentos de suicidio, y son todos del mismo pelotón”, agregó Romy Vargas.

Además, hizo un llamado al comandante en jefe del Ejército, el general Javier Iturriaga, y al Presidente Gabriel Boric para que se reúnan con ella y aborden esta situación. "Por favor, general Iturriaga no oculte a esa gente que no le sirve en sus filas. Usted tiene que hacer algo, tiene que sacar a esa gente mala porque ellos son unos traidores a la patria, porque no pueden estar matando a sus camaradas o dejarlos morir así como hicieron sufrir a mi hijo. Mi hijo no es un cobarde, los cobardes son ellos porque no me han dado la cara para venir a decirme algo", señaló.

PURANOTICIA