Macabro hallazgo en Ruta 78: cuerpo fue encontrado al interior de una maleta

Un impactante hallazgo se registró este sábado en la comuna de Talagante, luego de que se encontrara el cadáver de un hombre dentro de una maleta a un costado de la Ruta 78, en dirección hacia la costa.

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo fue ubicado en el kilómetro 41,5 de la autopista, específicamente en un canal de regadío cercano a calle 1 Poniente, lo que complicó las labores iniciales en el lugar.

Debido al despliegue policial, la concesionaria Autopista San Antonio-Santiago informó que Carabineros debió cortar el tránsito en la vía de servicio, en el tramo comprendido entre Talagante y El Monte, para permitir los peritajes correspondientes.

Según antecedentes difundidos por Radio Bío Bío, el cadáver se encontraba en un avanzado estado de descomposición, lo que dificulta establecer con precisión la data de muerte y la identidad de la víctima. Además, el contacto con el agua habría acelerado el proceso.

El procedimiento está siendo trabajado en conjunto por Carabineros y la PDI, mientras que el Servicio Médico Legal (SML) realizará la autopsia y el registro de huellas dactilares, elementos clave para confirmar la identidad y esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

