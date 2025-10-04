Macabro asesinato en Lampa: Muere niña de nacionalidad haitiana de tan solo 5 años

Una niña de nacionalidad haitiana, de solo cinco años, fue asesinada al interior de una casa en la toma Vista Hermosa, en la comuna de Lampa, Región Metropolitana.

Personal de la Fiscalía Centro Norte y Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte de la PDI fueron los encargados de investigar el homicidio de esta menor, cuyo fallecimiento se constató en el SAPU de Lampa.

"Nos encontramos trabajando en conjunto con el personal del Laboratorio de Criminalística Central, como también el Departamento de Medicina Criminalística, y también estamos contando con diligencias policiales que corresponden a toma de declaración de testigos, empadronamiento en el lugar de los hechos, como también levantamiento de cámaras de seguridad, todo a su vez para determinar la autoridad del delito", explicó el inspector Jorge Zamorano Salazar, de la BH Centro Norte.

“Se está estableciendo la dinámica de los hechos". Sin embargo, de acuerdo con información preliminar, "la madre llega del trabajo y la encuentra herida", relató el funcionario policial.

El detective agregó que la víctima es de origen haitiano y al momento del ataque se encontraba bajo el cuidado de un adulto, mientras su madre se encontraba trabajando.

