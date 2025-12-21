Luis Miguel regresa a Chile sin agenda pública ni conciertos

Luis Miguel se encuentra de visita en Chile en los días previos a las fiestas, en un viaje que ha generado expectación entre sus seguidores. La información fue dada a conocer por la periodista Paula Escobar a través de su cuenta de Instagram, donde compartió registros del aterrizaje del cantante en Santiago.

Según detalló la comunicadora, el “Sol de México” arribó al país a las 9:00 horas junto a otras cinco personas, entre ellas su hermano Alejandro, procedente de Puerto Vallarta. “Luego de dos años, Luis Miguel regresa a Santiago de Chile”, escribió Escobar, junto a imágenes que confirmaron su ingreso al territorio nacional.

En sus publicaciones, Paula Escobar también especuló sobre los posibles motivos del viaje, descartando actividades públicas. “Probablemente viene a algún evento privado o campaña publicitaria, nada público”, señaló, agregando además un dato que suele repetirse en cada visita del artista: su preferencia por hospedarse en hoteles como el Ritz o el Mandarin Oriental.

Por su parte, la periodista Cecilia Gutiérrez entregó nuevos antecedentes y aclaró el verdadero motivo de la visita. A través de Instagram, explicó que Luis Miguel llegó durante la mañana del sábado y permanecerá en Chile hasta el martes, acompañado por un médico amigo personal. “Tiene una amistad profunda con un médico chileno, con quien además mantiene negocios en una clínica de células madre”, precisó.

Finalmente, Gutiérrez descartó cualquier vínculo del viaje con eventos o presentaciones musicales y confirmó su carácter estrictamente personal. En paralelo, el club de fans del artista difundió un breve registro donde se aprecia a Luis Miguel cenando en el restaurante Rubaiyat, en Vitacura, lugar que —según la propia periodista— sería uno de los favoritos del cantante en cada visita al país.

