Luis Hermosilla acusa a la Fiscalía de "manipular las investigaciones" en su reingreso a Capitán Yáber

Un giro en la situación judicial de Luis Hermosilla marcó este lunes el fallo de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que resolvió revocar su arresto domiciliario total y decretar prisión preventiva.

La resolución fue tomada por los ministros Guillermo de la Barra, Fernando Valderrama y el abogado integrante Manuel Luna, quienes consideraron que el imputado representa “un peligro para la sociedad”.

El abogado llegó hasta el Anexo Penitenciario Capitán Yaber, donde se dirigió brevemente a la prensa que lo esperaba. En su declaración, aseguró que acata la resolución del tribunal, pero cuestionó duramente la actuación del Ministerio Público, en especial la de la Fiscalía Oriente.

“Yo, como abogado, respeto profundamente las decisiones del Poder Judicial, tanto aquellas que me benefician como las que me afectan”, afirmó en primer término. No obstante, agregó que “lo único que espero es que, en el desarrollo de toda la investigación, se tenga especial cuidado y se respeten todos los derechos y garantías que uno tiene como ciudadano de este país”.

El abogado criticó que “hasta ahora, la Fiscalía —y en especial la Fiscalía Oriente— está actuando de una manera que vulnera flagrantemente no solo mis derechos, sino también los de muchas otras personas”, apuntando a prácticas que, según él, se alejan de los principios del debido proceso.

“Me parece inaceptable que se esté instalando una práctica en la que la Fiscalía manipula las investigaciones, elige qué investigar y qué no, y además presiona a quienes están siendo indagados, imputados o formalizados, buscando obtener resultados alineados con su propia narrativa, incluso antes de llegar a la etapa de juicio”, sostuvo.

En un tono más amplio, Hermosilla también advirtió sobre la percepción social del proceso penal en el país: “Aquí pareciera que basta con ser formalizado para que uno sea considerado culpable, y eso no es así. Eso no solo lo deben saber los abogados, sino toda la sociedad chilena. Ser formalizado no significa ser responsable; uno solo es culpable cuando se derrota la presunción de inocencia mediante una sentencia dictada por un tribunal oral”.

