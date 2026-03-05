Luis Cordero rechaza propuesta de Presidente Boric para integrarse al Consejo de Defensa del Estado

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, rechazó la propuesta del Presidente Gabriel Boric para ser designado como consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Esto tras la jubilación del abogado Jaime Varela, quien cumplió la edad máxima (75) para desempeñarse en la entidad.

Según publicó La Tercera, en enero el mandatario confirmó formalmente a Cordero sus intenciones de designarlo para que ocupase uno de los doce cupos que tiene el CDE y el ministro quedó de pensarlo.

Tras semanas de análisis, y contrario a lo que varios en el Ejecutivo esperaban, Cordero optó por declinar el ofrecimiento del jefe de Estado, a un puesto que es ampliamente codiciado por juristas.

El interés de abogados de destacada trayectoria se explica, por ejemplo, por la tradición. Este cuerpo colegiado, de consejeros designados por el Ejecutivo, ha sido cuna de importantes juristas de Chile.

Lo segundo, el prestigio. En el mundo jurídico se considera un gran desafío el litigar para defender los intereses del Estado.

Y, finalmente, porque no requiere dedicación exclusiva. Es decir, los consejeros del CDE pueden hacer clases, mantener sus estudios jurídicos y tomar otros casos con una sola prohibición: no recurrir en contra del Fisco.

Nada de esto fue suficiente para terminar de convencer a Cordero, que de acuerdo con quienes han conocido de su decisión, tras el cambio de mando retomará las labores que desarrollaba hasta antes de convertirse en ministro, en enero de 2023.

Volverá a sus clases y a estudiar la jurisprudencia de la Corte Suprema –sobre todo de la Tercera Sala–, del Tribunal Constitucional y de la Contraloría.

En esa conversación con el Mandatario –afirman fuentes oficialistas–, el aún secretario de Estado transmitió que se sentía muy honrado de que se le considerara para el cargo, pero también fue claro en los elementos que fueron determinantes para su decisión. Por lo mismo, agregan quienes estuvieron al tanto del diálogo, el Presidente lo entendió.

Así, formalizada la respuesta, en La Moneda comenzaron la búsqueda de nuevos candidatos, proceso en el que Cordero también ha entregado sus recomendaciones. Y, hasta ahora, quien asoma como nuevo favorito es Jorge Escobar, abogado litigante del CDE y quien ha ejercido como consejero suplente los últimos meses en el cupo de Varela.

Las mismas fuentes aseguran que la decisión no le fue fácil de tomar. El titular de Seguridad es de quienes le tienen máximo respeto y valoración al CDE, pero llegó a la conclusión de que no era el momento.

Cordero argumentó que en su rol en el gobierno dejó de publicar sus análisis y columnas sobre fallos judiciales y determinaciones del TC y la Contraloría. Salvo en contadas ocasiones escribió para El Mercurio Legal, por lo que eso es algo que quiere retomar con fuerza, al igual que sus publicaciones en redes sociales sobre las mismas temáticas.

Y si bien aquello es algo que podría hacer siendo consejero, la libertad para expresar opiniones que de cierto modo pudiesen ser controversiales no es la misma que estando fuera de cargos públicos.

La independencia podría ponerse en entredicho y eso es algo que Cordero querría evitar a toda costa. Por eso fue que, luego de darle varias vueltas, concluyó que eran tareas incompatibles.

Además cuando Cordero se desempeñó como ministro de Justicia y el Presidente le consultó su opinión para llenar el cupo que dejó la exconsejera María Inés Horvitz –quien renunció al cargo–, él siempre lo instó a que se inclinara por un funcionario de carrera, como lo era Ruth Israel, quien fue designada por el Mandatario.

En esta ocasión habría ocurrido lo mismo. Cordero habría vuelto a relevar nombres de funcionarios que ya se desempeñaban en el organismo ante el Presidente para que desde ahí se seleccionara al nuevo consejero.

Asimismo, según dicen quienes han conversado con Cordero del asunto, optó por declinar la designación porque es de quienes creen que no se puede saltar de inmediato desde un cargo político, como el que tiene por estos días, a uno de la envergadura del CDE.

En esa misma línea el ministro siempre ha dicho que es un fiel creyente de los ritos republicanos, y que para él se instaló como una máxima que se iría del gobierno cuando terminase el ciclo y, en este caso, eso ocurrirá el 11 de marzo y no antes.

