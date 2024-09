Luis Cordero asistió a cena en casa de Ángela Vivanco: Ministerio de Justicia lo catalogó como un "contacto institucional"

Este miércoles se dio a conocer que el ministro de Justicia, Luis Cordero, asistió a una cena en 2023 que se realizó en la casa de la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

En el marco del «Caso Audio», la jueza ha sido cuestionada tras revelarse que le pidió apoyo a Luis Hermosilla para ser parte del máximo tribunal.

Según consigna El Mercurio, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirmaron que en abril, el secretario de Estado que llevaba solo tres meses en el cargo, acudió al encuentro donde también asistieron decanos de distintas universidades del país.

En ella, indicaron desde la cartera que no se habría hablado “nada especial”.

Además, señalaron que la relación entre Cordero y Vivanco fue un “contacto institucional”, cuando ella se desempeñaba como vocera de la Corte Suprema, rol que abandonó en junio de 2023 a raíz de sus polémicas declaraciones por el fallo en contra de las Isapres.

Según la cartera, previo al nombramiento de Vivanco, ambos “no se conocían personalmente”.

Y el titular de Justicia respondió a los cuestionamientos por su encuentro con Vivanco, descartando irregularidades y asegurando que “como ministro de Justicia, a mí legalmente me corresponde el vínculo con el Poder Judicial”.

“Si usted me quiere preguntar si he hablado sobre los casos que a ellos les afecta, no. Sobre situaciones que están vinculadas al desempeño del Poder Judicial, sí. Como también lo he hecho con los dos presidentes de la Corte Suprema… O sea, el labor de un ministro de Justicia de conformidad a la ley, es mantener el vínculo del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial”, aseguró.

