Luego de estar dos años privada de libertad, mujer trans fue absuelta en caso de parricidio

El Tribunal Oral en lo Penal de Puente Alto absolvió a Leticia de Asturias, una mujer trans, como autora del delito consumado de parricidio. En enero de 2021, su expareja Alejandro Vergara fue agredida en reiteradas ocasiones con un elemento cortopunzante que le provocó la muerte por trauma torácico.



De acuerdo con la investigación, tanto la víctima como la acusada eran convivientes hace bastantes años en un campamento de la comuna de Puente Alto, evidenciando problemas de alcoholismo por los cuales también mantenían una dinámica que incluía golpes y violencia verbal.



Por la gravedad de las heridas de la víctima, los peritos que participaron en el juicio oral afirmaron que la persona o personas que dio o dieron muerte a Vergara debió o debieron haber quedado con rastros de sangre o piel en las uñas.



Sin embargo, Leticia no presentaba rastros de ADN que la vincularan con el asesinato de su pareja, ni siquiera en la ropa que vestía aquel día, cuando lo encontró sin vida, y que fue la misma que usó en el control de detención posterior, ya que no tuvo la oportunidad de cambiarse. Por otro lado, el peritaje del arma que ocasionó el homicidio mostró que tampoco existían en ella huellas de la acusada.



En su resolución, los magistrados indicaron que se aprecian ”diversas falencias en la investigación, además de estimar insuficiente la prueba rendida (...), hecho compatible únicamente con un veredicto absolutorio”.



FALLAS EN PROCESO INVESTIGATIVO



Durante el juicio oral, la defensa pública evidenció la existencia de graves faltas durante el proceso investigativo por el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI). Uno de los primeros fue que al encontrar el arma, la Brigada de Homicidios no habría hecho el respectivo informe.



“Nos enteramos mucho tiempo después de que se había encontrado este cuchillo, pero no de cómo se obtuvo ni de dónde”, señaló la defensora penal pública Anaís Araneda Labra.



Además, se desprendió durante el juicio que Leticia fue detenida en estado de ebriedad y que “supuestamente de forma voluntaria en algún momento señala su deseo de declarar”. Esto atenta contra las garantías y derechos de la acusada, a quien “se le toma declaración y se le realizan exámenes corporales, sacándole fotografías desnuda” sin la presencia de un abogado defensor presente.



Araneda señaló también que hubo una línea investigativa que no se siguió, toda vez que existía un sospechoso que no fue investigado. Se trata de un supuesto testigo que no declaró y que habría tenido una fuerte discusión con la víctima horas antes de su fallecimiento, pese a lo cual los funcionarios de la PDI decidieron no indagar sobre él.



Leticia de Asturias estuvo privada de libertad durante dos años y cinco meses, desde el inicio de la investigación, y solo al término del juicio oral recuperó su libertad.

