"Lucho Plátano" fue condenado a cadena perpetua por homicidio de funcionario de la PDI y a otros 61 años de cárcel por otros delitos

El Sexto Tribunal Oral Penal de Santiago sentenció a presidio perpetuo a Luis Vásquez Villenas, alias “Lucho Plátano”, por el robo con homicidio que afectó el comisario de la Policía de Investigaciones (PDI), Daniel Valdés, cometido en 2023 en la comuna de La Cisterna.

El crimen ocurrió el 17 de enero de 2023 a las afueras del domicilio del exfuncionario de PDI. La víctima recibió cuatro impactos balísticos que le causaron la muerte.

Además, el sujeto recibió otros 61 años de cárcel por otros tres homicidios consumados -uno de ellos calificado- y otros 4 homicidios frustrados, cometidos todos en la comuna de La Granja, entre el 4 de mayo y el 17 de octubre de 2022.

El fiscal jefe de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Milibor Bugueño, indicó que "todos estos delitos (asociados al tráfico de drogas y robo de vehículos) se cometieron en solo 9 meses".

Cabe señalar que Vásquez Villenas usó una red de apoyo para ocultarse en la comuna de San Bernardo, lugar en el cual permaneció unos días, posteriormente, se trasladó a la comuna de La Florida y finalmente a la comuna de San Ramón, donde fue detenido el 8 de febrero de 2023.

PURANOTICIA