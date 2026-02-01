Louis de Grange, futuro ministro de Transportes: “El ministerio debe mirar mucho más allá del subsidio a los buses”

Louis de Grange, independiente y recién nombrado ministro de Transportes y Telecomunicaciones, se presentó públicamente con un gesto simbólico: ¡mostró su tarjeta bip! desgastada. “Está bien carreteada, tiene más de 400 viajes al año”, comentó, como señal de que conoce de primera mano el sistema que ahora deberá dirigir.

Su trayectoria lo vincula estrechamente con el mundo técnico y la gestión pública. Entre 2018 y 2022 presidió Metro, cargo en el que enfrentó dos de las mayores crisis de la empresa estatal: el estallido social de octubre de 2019 y la pandemia. “Me tocó enfrentar las dos peores crisis de la historia de Metro. Una, el estallido social, la destrucción de varias estaciones, y luego la reconstrucción. Junto con los equipos de Metro logramos devolver las estaciones a la ciudadanía en 11 meses. Eso fue bien notable, un trabajo en equipo”, recordó.

Su rol en esos días lo convirtió en un rostro visible de las decisiones más polémicas, como el cierre de estaciones. La ministra Antonia Orellana lo criticó por esa medida.

Pero De Grange defendió la decisión en entrevista con La Tercera: “La mejor decisión fue cerrar las estaciones, porque estaba en riesgo la vida de las personas. La vida de pasajeros y equipos en las estaciones. Y la decisión fue consensuada por todos los gerentes de Metro”.

Hoy, desde el ministerio, busca instalar un cambio de mirada. “Tenemos que cambiar un poco el foco que ha habido en los últimos años. El Ministerio de Transportes no es solo la bicicleta y subsidiar buses. Es mucho más que eso. Hay un tema de puertos, ferrocarriles, camiones, colectivos, plataformas, aplicaciones, conexiones aéreas. Tenemos que pensar en transportes y telecomunicaciones con una mirada larga”, afirmó.

Entre sus prioridades, destaca mejorar la calidad de vida de las personas mediante un uso más eficiente de los recursos, fortalecer el transporte de carga y enfrentar la revolución digital. “Estamos viviendo un tsunami digital. Tenemos esta posibilidad con la inteligencia artificial, con los vehículos autónomos. Y hay potencial para que esa innovación se traduzca en mayor productividad y menor uso de recursos”, señaló.

De Grange también ha sido crítico con algunas políticas recientes. Cuestiona el subsidio récord al Transantiago, la compra de buses de dos pisos y el diseño de las licencias digitales de conducir. “No ha sido responsable el uso de recursos públicos. Han sido 12 millones de dólares y eso es un alza de tarifa del Transantiago”, dijo sobre los buses de dos pisos.

Respecto a la evasión, que alcanza un 34,9%, sostuvo que el sistema está diseñado para favorecerla: “Los contratos no generan ningún incentivo a operadores y conductores para controlar la evasión. Hay que generar algún incentivo para que sean las mismas empresas las que se preocupen de la evasión”.

En cuanto a la expansión del Metro, espera que el presidente Kast inaugure la Línea 7 y defiende la densificación en torno a las estaciones: “Lo ideal es que en torno a las estaciones de Metro se aumente la densificación. Lamentablemente, eso no depende del gobierno. Depende de los municipios”.

También se mostró abierto a proyectos ferroviarios suburbanos, como el Melitrén Santiago-Lampa, aunque más escéptico respecto a trenes de larga distancia como el Santiago-Valparaíso.

Su visión incluye revisar el uso de ciclovías y cuestionar la sobreoferta de buses en Santiago. “No ha habido una adaptación de la oferta de buses cada vez que se ha expandido el Metro. Hoy hay más buses, más kilómetros de Metro y menos viajes. Eso se traduce en subsidios récord al sistema”, criticó.

Con un estilo directo y técnico, De Grange busca instalar la idea de que el ministerio debe mirar más allá del transporte público tradicional. “La importancia de la infraestructura y la tecnología va mucho más allá de la bicicleta y subsidiar buses”, resumió, marcando el tono de lo que será su gestión.

