Desbaratan casino clandestino en La Pintana: incautan municiones y 36 tragamonedas y detienen a su dueño

En el marco de un proceso investigativo por locales de juegos de azar no autorizados en la comuna de La Pintana, Carabineros de la 41ª Comisaría logró desbaratar un casino clandestino y detener a su dueño.

En horas de la tarde, efectivos policiales realizaron el ingreso y registro de un inmueble que funcionaba como casino clandestino.

En el lugar, se logró la detención de un ciudadano de nacionalidad china, identificado con las iniciales J.H., de 41 años, sin antecedentes penales, quien se desempeñaba como regente del establecimiento.

Durante la fiscalización, el personal policial incautó 60 cartuchos de munición 9 mm que se mantenía en poder del sujeto detenido, además de 36 máquinas de juegos de azar tragamonedas, una ruleta de premios, una máquina contadora de billetes, diversos teléfonos móviles y equipos de televigilancia.

Asimismo, se decomisó dinero en efectivo y cajas de bebidas alcohólicas destinadas a la venta ilegal.

El imputado pasará a primer control de detención durante la jornada, tras quedar a disposición del Ministerio Público.

PURANOTICIA