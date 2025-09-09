Los límites de Kast: Insulza advierte que su proyecto no es viable sin un apoyo transversal en el Congreso

El senador socialista José Miguel Insulza respondió de forma tajante al llamado del candidato presidencial José Antonio Kast a colaborar con su eventual gobierno. En una entrevista con Radio Duna, Insulza desestimó la idea de que Kast pueda encontrar apoyo en el Partido Socialista (PS), asegurando que no hay nadie en su colectividad dispuesto a negociar con él.

Las declaraciones del parlamentario se producen luego de que Kast manifestara su intención de convocar a "patriotas" de diversas tiendas políticas, incluyendo a miembros del PS y del PPD. El líder republicano había señalado entender que a algunos "les dolería a la guata gobernar con nosotros".

Insulza fue más allá de la mera negativa, criticando la viabilidad del proyecto de Kast y la forma en que se ha planteado la discusión. El senador le sugirió al candidato dejar de lado las frases "un poco estridentes" y enfocarse en su propia campaña.

En cuanto a la posibilidad de acuerdos legislativos, Insulza distinguió entre las leyes "obvias", que suelen votarse por unanimidad, y "las cosas sustantivas", para las que no ve "ningún acuerdo posible". Concluyó enfáticamente que "de ninguna manera" el PS apoyaría a Kast, y que ningún militante podría "participar en el gobierno de Kast y seguir siendo miembro de ese partido". El cruce de declaraciones subraya la profunda polarización que caracteriza el escenario político en Chile.

