"Los convoco a un nuevo Chile": Marco Enríquez-Ominami inscribió su quinta candidatura presidencial ante el Servel

Marco Enríquez-Ominami llegó durante la mañana de este lunes hasta el Servicio Electoral (Servel) para inscribir su quinta candidatura presidencial y acusó de haber sido excluido de la Primaria.

"La derecha y a la izquierda hicieron todo para apartarnos, reducirnos al silencio, borrarnos del debate, excluirnos de una Primaria”, manifestó.

Junto con ello, afirmó que “Kaiser, Kast y Jara encarnan los errores y fantasmas del pasado. Resucitan divisiones antiguas, estériles e incertezas, improductivas y ciegas”.

“El enfrentamiento violento y dogmático no fue, ni nunca, será una solución para nuestro país. Son dos callejones sin salida. Dos espejos deformantes de un legado”, indicó.

Asimismo, emplazó directamente a José Antonio Kast y Jeannette Jara señalado que “dos caminos distintos nos proponen, pero que llevan al mismo desastre”. Además, sostuvo que "el fracaso del Gobierno saliente hace prosperar a la derecha".

Respecto al abanderado del Partido Republicano, Enríquez-Ominami cuestionó: “¿Alguien cree que de verdad todo va a estar tranquilo si gana él?”. Y sobre Jara aseguró que “ganó su Primaria con un programa de mentiras. Un programa irrealista. Cuatro meses más tarde reconoce que ya no tiene programa”.

Finalmente, ME-O mencionó que su candidatura fue inscrita con más de 37 mil patrocinios y manifestó que su “compromiso es transformar la memoria en lucidez y la lucidez en futuro. Hoy los convoco a un nuevo Chile”.

IMÁGENES:

