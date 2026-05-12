Lorena Pizarro recuerda cruce y acusa "roteo" de Javier Olivares: "Andaba con la capa de un rey emulando y reivindicando a un dictador"

La diputada Lorena Pizarro (PC) se refirió a la controversia con el diputado Javier Olivares, luego que ella lo increpara por usar una capa similar a la que utilizaba Augusto Pinochet.

Durante una entrevista concedida a radio Universo, la representante comunista entregó su versión de los hechos. Según detalló, el incidente se originó mientras compartía en el comedor institucional con la exdiputada María Candelaria. En ese instante, observaron transitar al legislador, el cual, al caminar junto a ambas mujeres, exclamó: "Viva mi general Pinochet".

A raíz de esta situación, la congresista decidió dirigirse directamente al ministro de Defensa, Fernando Barros. Al titular de la cartera le expresó textualmente que "entendía que él era un pinochetista, pero yo le pedía conversando que fuera responsable con el cargo que tenía y no permitiera algo así porque lo que él hacía era una provocación sobre todo en un espacio democrático".

Fue justo en esa instancia cuando, de acuerdo al relato de Pizarro, el diputado Olivares comenzó a vociferar en su contra, lanzándole los calificativos de "ordinaria, picante, poblacional".

Para profundizar en el tenso intercambio, la legisladora precisó: "Él me gritaba rota ordinaria y yo le dije que él era un fascista y que yo aceptaba y podía ser rota ordinaria, pero que el problema es que él andaba con la capa de un rey emulando y reivindicando a un dictador".

El conflicto no quedó confinado a las paredes del recinto, ya que posteriormente se trasladó a las redes sociales. A través de estas plataformas, Olivares difundió una imagen editada donde aparece la diputada Pizarro acompañada de una viñeta con la frase "me compra parches curita", mientras que el propio parlamentario figura con otra viñeta contestando “no gracias”.

Frente a esta publicación virtual, la militante del Partido Comunista restó importancia a la burla gráfica. En sus declaraciones, aseguró que "a mí no me da problema, o sea si a él le parece que es un insulto, y lo digo de verdad, compararme con una vendedora ambulante de parche curita, a mí no me ofende".

Finalmente, la parlamentaria cerró su intervención haciendo hincapié en la actitud de su colega durante las campañas electorales. "Para él es una ofensa, pero cuando él tiene que ir a las poblaciones a pedir el voto, no los trata de rota ordinaria y picante, que eso es supuestamente lo que yo represento", concluyó de manera tajante.

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