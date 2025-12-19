Longueira afirma que "es un error creer que Chile se ha derechizado" por el triunfo de Kast en la presidencial

El expresidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Pablo Longueira, señaló que sería un error creer que Chile se "ha derechizado" luego del triunfo de José Antonio Kast y criticó duramente a Chile Vamos al asegurar que “no existe”.

"Es un error creer que Chile se ha derechizado. hay que ser muy cuidadosos de no hacer malas lecturas", dijo el exministro en entrevista con Canal 13.

Y agregó que "el mayor error sería replicar una coalición como la Concertación" en su sector político. Consultado por las asociaciones que existen en la derecha, respondió enfático: "Chile Vamos, para mí, no existe".

Longueira presidió por seis años la UDI y contó que "algunos quieren que vuelva a presidir la UDI, pero yo no quiero. Hoy la UDI tiene que volver a sus orígenes, no tiene otra".

Además, descartó una posible participación en un gabinete en el Gobierno del republicano José Antonio Kast: "No estoy disponible para el gabinete".

Finalmente, el exdiputado explicó que "la oposición a Kast será distinta a la oposición de Piñera. El Frente Amplio ya no es el mismo".

