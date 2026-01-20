Longueira acusa "improvisación" en gabinete de Kast y cree que "varios ministros van a ser yogures con fecha de vencimiento"

El exministro Pablo Longueira analizó el futuro gabinete del Presidente electo José Antonio Kast, el cual será dado a conocer la noche de este martes

En entrevista con La Tercera, el exsenador fue crítico de su conformación y acusó una “improvisación” en el diseño.

“No sé si hay un diseño del gabinete (…) pero en general yo te diría que esta es para mí una de las debilidades históricas de la derecha: la derecha política desconfía en la derecha política. Entonces, cuando llega al Gobierno se olvida un poco de que son políticos los que han llegado al Gobierno y recurren a muchas personas del mundo privado”, señaló.

Como consecuencia de esa falta de planificación, Longueira advirtió que “hay varios ministros que van a ser yogures con fecha de vencimiento muy pronto, ojalá esté equivocado”. Aunque reconoció que los secretarios de Estado pueden ser removidos, subrayó que esa situación debería evitarse.

El exministro durante la primera administración de Sebastián Piñera expresó, además, su preocupación por el debilitamiento de los partidos y la ausencia de una coalición sólida que respalde al Gobierno. “Lo planteé siempre públicamente, creo que el gran desafío (…) era la conformación de una coalición para darle respaldo político”, dijo.

La falta de integración de figuras como Johannes Kaiser, agregó, puede derivar en diferenciaciones artificiales y en la construcción de alternativas al Gobierno. “Yo hubiera hecho un esfuerzo especial para que ocurriera, porque al final, al no sentirse parte o sentirse libre, finalmente se empiezan a construir alternancias al gobierno, tratan de diferenciarse y comienzan artificiosamente a construirse estas diferenciaciones para marcar perfiles distintos”.

En conclusión, Longueira afirmó que observa “un modelo cerrado, y con el poder radicado en el segundo piso, y a mí ese modelo no me gusta”.

A su juicio, “este gabinete era muy fácil, muy sencillo. Creo que hacerlo bien era algo que se podría haber planificado de una forma más adecuada y haber evitado todos estos rumores, instalaciones, críticas que ya se han levantado antes de asumir”.

PURANOTICIA