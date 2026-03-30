Longton dice que Presidente Kast deberá evaluar continuidad de Steinert si informe del director de la PDI revela irregularidades

El senador Andrés Longton (RN) advirtió que el Presidente Kast debería evaluar la salida de Trinidad Steinert si el informe de la Policía de Investigaciones (PDI) que debe exponer a la Cámara de Diputados confirma irregularidades.

La polémica se originó tras el retiro de Consuelo Peña, jefa de Inteligencia, luego de un oficio reservado enviado por la secretaria de Estado sobre el traslado de detectives a Tarapacá.

La titular de la cartera de Seguridad sostuvo que la decisión fue de la PDI, aclaración que se espera el lunes 6 de abril con el informe del general director Eduardo Cerna.

En conversación con radio Pauta, Longton destacó que el testimonio del director de la PDI, Eduardo Cerna, será clave para esclarecer responsabilidades. “Es muy relevante lo que diga él, porque si él confirma que es una decisión que le correspondió a la institución, a la PDI, a mí me parece que ahí queda bastante clara o cerrada la situación. Y si no, se va a generar un problema, sin ninguna duda”.

El parlamentario agregó que “si el director de la PDI dice que hubo una instrucción por parte de la ministra o de otra persona para sacar a esta funcionaria de inteligencia, claramente se genera una dificultad que se generó una instrucción que no correspondía a sus atribuciones. Y ahí el presidente va a tener que tomar una decisión”.

Consultado sobre la continuidad de Trinidad Steinert, respondió: “Claramente puede ser considerado en atención a si ejerció una facultad que no le corresponde, porque acá se trata de ejercer una facultad que te da la ley y la Constitución o no te la dan. Y si no se la da, obviamente que el Presidente tiene que tomar una decisión en razón de eso”.

PURANOTICIA