Logran reunir las firmas para la creación de una comisión investigadora sobre eventuales irregularidades en Codelco

El presidente de la comisión de Minería, Cristián Tapia, informó que ya cuenta con las firmas necesarias para la creación de una comisión investigadora sobre el alto costo de remodelación de la casa matriz de Codelco, que está impulsando desde la Cámara de Diputados. Además, se busca indagar respecto a la grave sobreestimación de producción de la empresa estatal.

Al respecto, el legislador manifestó que "necesitábamos 62 firmas y logramos reunir 72 firmas para poder levantar esta comisión Investigadora. Queremos indagar cómo es posible que la remodelación de la casa matriz de Codelco costó 57 millones de dólares, es decir, cerca de 53 mil millones de pesos. Queremos saber quién autorizó y por qué se gastaron tantos recursos, que son recursos del Estado".

Añadió que "adicionalmente, vamos a investigar qué pasó con las 27 mil toneladas aproximadamente que se sobreestimaron de producción de cobre fino en el año 2025. Y por último, por qué se dejó colapsar y caer la chimenea de Potrerillos, que hasta el día de hoy impide terminar el proceso de fundición de nuestros minerales".

"Estamos muy satisfechos que por fin, después de varias semanas, podamos avanzar en esta instancia, que nos permitirá trabajar para esclarecer todos estos hechos de la empresa más importante de que tiene el Estado de Chile", afirmó Cristián Tapia.

El congresista independiente espera que en la próxima sesión de Sala, la Cámara de Diputados vote faborablemente la petición de esta comisión investigadora.

(Imagen: Codelco)

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