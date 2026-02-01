Lluvias obligan a activar Cogrid en Lo Barnechea: confirman daños y mantienen cerrada la ruta a Farellones

Las intensas lluvias registradas en la Región Metropolitana obligaron al alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, a encabezar durante esta mañana un Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid).

Tras la reunión, la autoridad comunal confirmó daños en viviendas y el cierre de la ruta G-21 hacia Camino a Farellones, aunque aclaró que no existen personas aisladas.

El edil destacó que, pese a los trabajos de despeje realizados junto al MOP, Anglo American, Carabineros y equipos municipales, la ruta permanece restringida. “En Farellones, gracias al trabajo que hicimos junto al MOP, a Anglo American (...), los equipos municipales desplegados, vecinos, Carabineros, el camino está habilitado, pero quiero hacer una prevención muy clara, que no transiten por la ruta G-21 porque (...) hay acciones de limpieza”, señaló.

Alessandri enfatizó que el tránsito está limitado exclusivamente a residentes del sector. “Ayer hubo desplazamiento de rocas, el camino no está habilitado para ciclistas, ni para automovilistas. Estamos siendo muy conscientes en autorizar únicamente a los vecinos residentes del Camino a Farellones, pero en términos generales, el camino no está abierto a público general y hago la prevención que los vamos a fiscalizar y no los vamos a dejar pasar”, advirtió.

Respecto a la situación en la comuna, el jefe comunal indicó que “hoy día no tenemos personas aisladas, tenemos algunas casas con daños” y que los equipos de aseo municipal “van a estar despejando las rutas”.

Finalmente, el alcalde valoró las labores preventivas realizadas en quebradas y canales, que permitieron resistir el temporal.

“Las quebradas resistieron gracias a la limpieza y la mantención que habíamos hecho, pero vamos a estar monitoreando. Dicen que quizás esta tarde noche podría haber un nuevo aguacero, lo vamos a estar monitoreando y coordinados con los vecinos. Por ahora no es necesario, así que calma, vamos a estar en terreno desplegados todo el día y lo que requiera la emergencia”, concluyó.

